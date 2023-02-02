Подмосковье 02 февраля 2023, 13:31 Отдел ЗАГСа в Солнечногорске рассказал о красивых датах для свадеб в 2023 году Unsplash

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Назначать свадьбу на красивую дату — популярная традиция в Подмосковье. В ЗАГСе Солнечногорска рассказали, какие дни в 2023 году могут понравиться будущим молодоженам.

Особую популярность в этом году будут иметь следующие даты: 3 февраля, 3 марта и каждое 23-е число каждого месяца.

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Вместе с этим традиционно востребованными остаются свадьбы в Масленицу (21, 22, 24 и 25 февраля), Красную Горку (18 апреля), День семьи, любви и верности (8 июля).

Подать заявление на нужную дату можно заранее через портал госуслуг Подмосковья. Государственная регистрация брака производится через месяц и не позднее 12 месяцев со дня подачи совместного заявления.

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