Дворец торжеств построят в Шаховской | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 17:50 Поделиться Telegram

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Viber Дворец торжеств построят в Шаховской

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Компанию, которая займется проектированием и строительством дворца торжеств в Шаховской, определят на электронном аукционе. Начальная цена контракта более 328 миллионов рублей.

Как сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова, извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещено в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Строительство осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета городского округа Шаховская.

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Заявки от подрядчиков на строительство дворца торжеств на улице Базаева принимаются до 26 сентября. Итоги электронного аукциона подведут 30 сентября.

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За год в Шаховской отремонтировали три школы и детский сад, а благодаря новым инвестпроектам в округе появились новые рабочие места. Об успехах муниципалитета отчитался его глава Замир Гаджиев губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

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