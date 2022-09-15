Дворец торжеств построят в Шаховской | 360°

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Дворец торжеств построят в Шаховской

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Компанию, которая займется проектированием и строительством дворца торжеств в Шаховской, определят на электронном аукционе. Начальная цена контракта более 328 миллионов рублей.

Как сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова, извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещено в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Строительство осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета городского округа Шаховская.

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Заявки от подрядчиков на строительство дворца торжеств на улице Базаева принимаются до 26 сентября. Итоги электронного аукциона подведут 30 сентября.

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За год в Шаховской отремонтировали три школы и детский сад, а благодаря новым инвестпроектам в округе появились новые рабочие места. Об успехах муниципалитета отчитался его глава Замир Гаджиев губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Строительство

Шаховская

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