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    21 марта 2022, 11:02

    Отчетность о финансовой поддержке упростили для предпринимателей в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Предприниматели, получившие поддержку в Подмосковье, смогут сдавать свою отчетность онлайн. Для них упростили документооборот.

    Отчетность о финансовой поддержке упростили для предпринимателей в Подмосковье | Изображение 1

    По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, это касается получения грантов и субсидий.

    Теперь эта отчетность полностью переведена в электронный формат — сдать ее можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья

    Екатерина Зиновьева.

    Она напомнила, что до этого предпринимателям требовалось подавать отчетность в бумажном виде по форме, приложенной к соглашению о выделении субсидии или гранта.

    Форма сдачи отчетности доступна на сайте uslugi.mosreg.ru.

    Необходимую помощь предприниматели помогут получить на портале invest.mosreg.ru и по номеру горячей линии 0150.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку бизнесу. Он напомнил, что экономика всему голова.