Отчетность о финансовой поддержке упростили для предпринимателей в Подмосковье
Предприниматели, получившие поддержку в Подмосковье, смогут сдавать свою отчетность онлайн. Для них упростили документооборот.
По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, это касается получения грантов и субсидий.
Теперь эта отчетность полностью переведена в электронный формат — сдать ее можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья
Екатерина Зиновьева.
Она напомнила, что до этого предпринимателям требовалось подавать отчетность в бумажном виде по форме, приложенной к соглашению о выделении субсидии или гранта.
Форма сдачи отчетности доступна на сайте uslugi.mosreg.ru.
Необходимую помощь предприниматели помогут получить на портале invest.mosreg.ru и по номеру горячей линии 0150.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку бизнесу. Он напомнил, что экономика всему голова.