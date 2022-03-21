Отчетность о финансовой поддержке упростили для предпринимателей в Подмосковье

Предприниматели, получившие поддержку в Подмосковье, смогут сдавать свою отчетность онлайн. Для них упростили документооборот.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, это касается получения грантов и субсидий.

Теперь эта отчетность полностью переведена в электронный формат — сдать ее можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что до этого предпринимателям требовалось подавать отчетность в бумажном виде по форме, приложенной к соглашению о выделении субсидии или гранта.

Форма сдачи отчетности доступна на сайте uslugi.mosreg.ru.

Необходимую помощь предприниматели помогут получить на портале invest.mosreg.ru и по номеру горячей линии 0150.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку бизнесу. Он напомнил, что экономика всему голова.