Подмосковье 10 июня 2023, 18:42 Отборочные игры Кубка губернатора по футболу стартовали в Королеве Unsplash

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В Подмосковье стартовал отборочный этап соревнований по футболу в рамках Кубка губернатора, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Первые игры прошли на стадионе «Вымпел» в Королеве 10 июня.

Всего в футбольном первенстве Кубка примут участие 2,5 тысячи спортсменов из 57 городских округов региона. Команды поделили на восемь зон, квалификационный этап будет проходить в течение 16 дней.

Правительство Московской области

В соревнованиях участвуют воспитанники спортивных учреждений, школьники и представители предприятий и организаций Подмосковья. Кроме Королева, игры отбора также состоятся в Подольске, Одинцове, Истре, Коломне, Балашихе, Дмитрове и Люберцах. Победители квалификации выйдут в финал, который пройдет на стадионе «Труд» в Одинцове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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