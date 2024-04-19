Подмосковье 19 апреля 2024, 19:40 Отбор на Всероссийский турнир по бадминтону прошел в Раменском Национальная федерация бадминтона России

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Финальный отбор на всероссийский турнир по бадминтону «Проба пера» прошел в Раменском 17 апреля. В соревнованиях участвовали школьники из разных городских округов Подмосковья.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в возрастной группе 14-16 лет победили ребята из школы Раменского городского округа, второе место получили ученики домодедовской средней школы, а третье место досталось гимназистам из Балашихи.

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Среди юных любителей бадминтона 11-13 лет победителями стали школьники из Балашихи, второе место у ребят из Домодедова и третье — получили учащиеся гимназии из Рузы.

Всего в финальном отборочном турнире приняли участие 26 команд из 15 городских округов.

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