Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса организовали в Истре на базе молодежного центра «Мир». На призыв волонтеров помочь беженцам вещами и продуктами откликнулись многие предприятия.

В течение дня на место сбора приезжают грузовики с товарами и едой, и их сортируют активисты. Добровольцы — сейчас их около 10 — трудятся с утра до позднего вечера.

«Сбор гуманитарной помощи проходит по поручению секретаря Истринского отделения „Единой России“ Татьяны Витушевой. Подключились различные предприятия, а также партийцы, сторонники партии, депутаты. Кто-то привозил воду, кто-то — гели, шампуни. Здесь есть детское питание, подгузники, крупы, консервы», — рассказал исполнительный секретарь Истринского отделения «Единой России» Александр Поликарпов.

Вся гуманитарная помощь отправляется в Ростовскую область и поступает на пункты временного размещения беженцев. Уже отгрузили первые фуры с тоннами продовольствия.

«Мы отправляем крупы, рис, гречку, макароны, чай, печенье, муку. То есть то, что не испортится и может хотя бы первое время людей накормить», — сообщила волонтер Татьяна.

Водителю одного из грузовиков передали уникальную икону Богородицы, датированную 1914 годом. По словам депутата Госдумы Вячеслава Фомичева, именно эта икона «спасала наших офицеров, солдат и была самой почитаемой до 1917 года».

Сбор гуманитарной площади для беженцев идет по всему Подмосковью. Фуры с едой уже отправили из Краснознаменска, поставки будут делать и в последующие дни.

Основной пункт сбора находится в Реутове Московской области. Туда отправляются грузовики со всех округов.