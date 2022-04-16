От человека к человеку. Жителям Донбасса доставят индивидуальные наборы с гумпомощью из Подмосковья

Партию гуманитарного груза, собранного в рамках акции «Доброе дело», отправили из Подмосковья для жителей Донбасса. Собирать продукты, лекарства и другие нужные людям вещи помогали школьники Московской области.

«Сегодня мы отправляем очередной гуманитарный груз в рамках акции „Доброе дело“, которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Всю неделю проходил сбор помощи в подмосковных школах», — рассказал «360» член общественной палаты региона Рушан Махмутов.

Жителям ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины отправили продукты питания, в том числе детское питание, предметы гигиены, бытовой химии, строительные материалы, медикаменты.

В логистическом центре в Домодедове также продолжается подготовка к отправке еще одной партии гумпомощи, которая поедет в Донбасс в начале следующей недели.

Источник фото: телеканал «360»

Фуры с гумгрузом из Подмосковья приезжают на склад Общественной палаты ДНР, там формируются индивидуальные комплекты, которые потом на небольших машинах развозят жителям в те места, где нет централизованной гуманитарной помощи. Это отличительная особенность доставки груза — от человека к человеку, отметил Махмутов.

Источник фото: телеканал «360»

На прошлой неделе был отправлен седьмой гумконвой из трех большегрузных машин. Общий вес партии составил 60 тонн.

Идея создания акции «Доброе дело» принадлежит ученикам гимназии имени Примакова. Идею школьников поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил всех ребят, которые присоединились к акции. В субботу глава региона посетил Первомайскую школу в Истре, где внес свой вклад в сбор помощи.