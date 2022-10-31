Освещение проведут на дороге у дома мобилизованного из Солнечногорска по просьбе его семьи | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 21:30 Освещение проведут на дороге у дома мобилизованного из Солнечногорска по просьбе его семьи

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Муж Оксаны Краецкой потомственный военный, поэтому к призыву отнеслись с пониманием. Мужчину мобилизовали в конце сентября. Семье помогает администрация округа. Дети бесплатно посещают детский сад и питаются в школе. Но остались еще проблемы. За их решением они обратились к временно исполняющему полномочия главы округа Константину Михалькову.

Семья Краецких уже получила единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Однако, к главе Солнечногорска у них была еще одна просьба.

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«У нас дорога перед домом, она никогда не было освещена. То есть, вроде бы, электрические столбы стоят, а света нет», — рассказала Оксана Краецкая.

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Наладить освещение и узнать, когда программа социальной газификации придет в их дом. Все это Константин Михальков обещал решить в ближайшее время.

«Понятно, что невозможно в постановление о мерах поддержки заложить все, в чем нуждаются конкретные семьи. Потому, что мы все с вами разные люди, у всех нас разные потребности. Базовые вещи туда заложили. Но наша с вами задача дойти до каждого, установить связь с каждой семьей и понять, что еще в дополнение нужно», — добавил он.

Далее глава отправился к волонтерам в молодежном центре «Подсолнух». Там уже не первый месяц собирают помощь для мобилизованных и их семей.

Жители наши проявляют постоянный интерес. Они приходят и приносят, в основном, предметы первой необходимости, продуктовые наборы Константин Михальков.

За время сбора жители Солнечногорска отдали в центр 1200 килограммов гуманитарной помощи. Поучаствовать в благотворительности можно и сегодня. Достаточно принести необходимые вещи в один из 12 центров округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил ускорить предоставление выплат семьям военнослужащих.