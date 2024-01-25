Подмосковье 25 января 2024, 10:10 Освещение на дорогах восстановили еще в 5 округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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Сотрудники «Мосавтодора» восстановили освещение на региональных дорогах в пяти округах Подмосковья. Это позволит снизить количество аварий.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы провели на улице Горького в Ступине, на Каширском проспекте в Кашире, на Рогачевском шоссе в Дмитрове, на улице Победы в Климовске, на путепроводе через железную дорогу в Дедовске, а также на Старосимферопольском шоссе в Чехове.

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Неработающее освещение может привести к возникновению ДТП. Из-за плохой видимости водители могут выехать на встречную полосу или пешеходную зону.

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