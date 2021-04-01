Плановые проверки газового оборудования в Подмосковье: как не перепутать сотрудников с мошенниками
В Московской области регулярно проходят плановые проверки газового оборудования. В «Мособлгазе» рассказали «360», как не перепутать их сотрудников с мошенниками.
Газовики приходят к жителям в масках, бахилах и в форменной одежде. Проверяют все бытовые приборы, вытяжку.
Если все в порядке, проверка длится не более 40 минут. Может быть, еще немного времени займет инструктаж для абонента.
Нужно понимать, что пустить газовиков к себе в квартиру для проверки — в интересах вашей же безопасности. Хотя понятно, что многие просто боятся. Поэтому важно уметь отличать специалистов, которые выполняют свою работу, от темных личностей, которые хотят проникнуть к вам в дом.
«Просто так „Мособлгаз“ не ходит по подъездам, по квартирам. Предварительно договаривается о встрече, заключает договор, который подтверждает отношения между „Мособлгазом“ и абонентом, созваниваемся, договариваемся, приезжаем», — рассказал замдиректора филиала «Запад» АО «Мосболгаз» Андрей Попов.
Кроме того, обоснованность этого визита можно проверить, позвонив диспетчеру или зайти на сайт «Мособлгаза», где есть расписания плановых проверок. По нормативам они должны проходить раз в год.