Плановые проверки газового оборудования в Подмосковье: как не перепутать сотрудников с мошенниками

В Московской области регулярно проходят плановые проверки газового оборудования. В «Мособлгазе» рассказали «360», как не перепутать их сотрудников с мошенниками.

Источник фото: телеканал «360»

Газовики приходят к жителям в масках, бахилах и в форменной одежде. Проверяют все бытовые приборы, вытяжку.

Источник фото: телеканал «360»

Если все в порядке, проверка длится не более 40 минут. Может быть, еще немного времени займет инструктаж для абонента.

Источник фото: телеканал «360»

Нужно понимать, что пустить газовиков к себе в квартиру для проверки — в интересах вашей же безопасности. Хотя понятно, что многие просто боятся. Поэтому важно уметь отличать специалистов, которые выполняют свою работу, от темных личностей, которые хотят проникнуть к вам в дом.

Источник фото: телеканал «360»

«Просто так „Мособлгаз“ не ходит по подъездам, по квартирам. Предварительно договаривается о встрече, заключает договор, который подтверждает отношения между „Мособлгазом“ и абонентом, созваниваемся, договариваемся, приезжаем», — рассказал замдиректора филиала «Запад» АО «Мосболгаз» Андрей Попов.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, обоснованность этого визита можно проверить, позвонив диспетчеру или зайти на сайт «Мособлгаза», где есть расписания плановых проверок. По нормативам они должны проходить раз в год.