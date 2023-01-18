Подмосковье 18 января 2023, 19:17 Особая экономическая зона «Дубна» отметила 17-летие

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Соглашение о создании особой экономической зоны «Дубна» подписали в Подмосковье ровно 17 лет назад, 18 января 2005 года. Об этом рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

« Особая экономическая зона «Дубна» была создана в Московской области в 2005 году. За это время площадка неоднократно подтверждала статус одной из лучших особых экономических зон России. На сегодняшний день здесь работают порядка 170 компаний. Среди них инвесторы, реализующие высокотехнологичные проекты в таких сферах, как фармацевтика, медицина, IT-технологии и других», — сказала Екатерина Зиновьева.

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Министр добавила, что на территории ОЭЗ уже трудоустроены около 5700 жителей Подмосковья.

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Зампред напомнила, что для резидентов ОЭЗ действует ряд льгот. К примеру, компании пользуются нулевой ставкой налога на имущество в течение 10 лет, на пять лет освобождены от транспортного и земельного налогов. Также в течение первых восьми лет ставка налога на прибыль в региональный бюджет для резидентов ОЭЗ составляет 0%.

Ранее сообщалось, что подмосковные компании приняли участие в 43 международных выставках в 2022 году.

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