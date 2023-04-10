Подмосковье 10 апреля 2023, 14:30 Основную долю ям на дорогах Подмосковья устранят к 1 мая Анна Кротова: основные дефекты на дорогах Подмосковья устранят к 1 мая

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Все планы по уборке дорог в Подмосковье выполнят к 1 мая, отметила заместитель председателя областного правительства Анна Кротова. Среди городских округов по этому направлению сейчас лидируют Пушкино, Восход, Долгопрудный, Наро-Фоминск и Королев.

«По темпу ремонта ям — мы анализируем постоянно, ежедневно. Видим, что сегодня у нас процент заделки ям составляет 82%. Это достаточно высокий процент. Но мы говорим, что эти темпы надо нарастить», — отметила Анна Кротова.

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Устранение ям и мусора на дорогах помогают контролировать специальные инспекторы. Это сотрудники, закрепленные за каждой отдельной территорией.

«Мы дали рекомендации закрепить ответственного за каждой автодорогой. Прошел сегодня — увидел яму, мусор — зафиксировал. Так будет проще двигаться дальше», — рассказала Кротова.

Также, по ее словам, разработали специальную формулу, которая помогает для каждого городского округа определить, сколько техники и рабочих необходимо для полного устранения всех ям на дорогах.

«Что касается нашей уборки, хочу сказать, что сейчас процент выполнения — 51% по муниципалитетам. Мы разгоняем эту ситуацию, чтобы выполнить то, что необходимо, до 1 мая», — заключила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 22 апреля состоится традиционный субботник.

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