Инспекторы осматривают всю технику, подготовленную для посевной работы в Подмосковье. Это обязательный этап, необходимый для безопасности жителей и охраны природы. Очередная проверка состоялась в Дмитрове.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Он уточнил, что в Дмитровском округе проверили технику в компании «Агрофирма Бунятино». Работы продолжатся.

Инспекторы проверят соответствие тракторов, самоходных машин и прицепов требованиям безопасности для жизни и здоровья жителей, сохранности имущества и охраны окружающей среды Сергей Воскресенский.

Рейды проводят сотрудники Гостехнадзора при подмосковном Минсельхозпроде. Основные критерии, по которым оценивают технику, — работа двигателей и ходовых частей, осветительных приборов, наличие всей необходимой документации.

Воскресенский поручил инспекторам вести и разъяснительную работу с владельцами техники о необходимости прохождения технического осмотра для успешной посевной.