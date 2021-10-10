Осенний кросс собрал более 400 спортсменов в Мытищах

Более 400 спортсменов приняли участие в осеннем легкоатлетическом кроссе в Мытищах. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Готов к труду и обороне», сообщило РИАМО.

Соревнования прошли в Мытищинском парке. Участников приветствовали председатель комиссии и начальник управления по физической культуре и спорту городского округа Анатолий Микитюк и Юлия Бакурова. Она рассказала, что спортсмены из администрации еще накануне пробежали маршрут сами, чтобы проверить готовность трассы.

Кросс уже традиционно проходит осенью. Он должен был состояться 25 сентября, но из-за плохой погоды забег перенесли на 10 октября. Сегодня погода была отличная.

Соревнования проходили в разных возрастных категориях. Победители ушли не с пустыми руками. Для них приготовили разные призы — кубки, медали и сувениры.

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