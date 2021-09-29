Врач из Мытищ написал гимн победы над коронавирусом

Детский травматолог Владислав Смирнов заболел COVID в числе первых. Пока он лежал в реанимации, в голове звучала мелодия. Доктор оказался еще и профессиональным музыкантом, поэтому сразу после выписки смог записать музыку.

Что это — последствия гипоксии либо что-то другое, но во всяком случае этот месяц, который я находился в реанимации, эта музыка звучала у меня в голове. В первую же неделю, когда я был выписан домой, реализовал ее уже в своем произведении Владислав Смирнов заведующий детским травматологическим отделением Мытищинской ГКБ

Источник фото: телеканал «360»

Сразу же после выписки Владислав пошел работать — причем в красную зону.

«Никаких вопросов и сомнений в этом не было, как говорится — надо лечить. Больных очень много, больные тяжелые», - говорит Владислав Смирнов.

Владислав Смирнов подчеркнул, что эта музыка — именно гимн победы, ведь она заканчивается на мажорных тонах, хоть и начинается с минорных.