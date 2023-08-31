Подмосковье 31 августа 2023, 10:40 Осенние опята появятся в лесах Подмосковья не раньше середины сентября Фото catalog-photo.ru

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Сезон осенних опят начнется в Подмосковье не раньше середины сентября. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий Комлесхоз.

Осенние опята появляются, когда ночная температура падает ниже 10 градусов на протяжении нескольких дней подряд. Такую погоду в Подмосковье ждут не раньше середины сентября.

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Пока же грибникам придется довольствоваться летними опятами, которые продолжат расти до начала октября.

В Комлесхозе Подмосковья добавили, что опятами в народе называют несколько видов грибов, которые, на самом деле, относятся к разным семействам. Роднят их места обитания: они растут на пнях и на деревьях — живых и отмерших.

Чтобы не заблудиться в лесу при сборе грибов и ягод, нужно помнить о правилах поведения на природе. Нельзя уходить из дома без средств связи, перед походом нужно предупредить родных о том, куда направляетесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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