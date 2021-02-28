Осенне‑зимний сезон охоты на пушных зверей завершился в Подмосковье

Осенне‑зимний сезон охоты 2020–2021 годов на пушных животных завершится в Московской области 28 февраля. Об этом напомнил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Согласно правилам, срок охоты в Московской области на пушных животных — лисицу, зайца, волка, а также енотовидную собаку и бобра — завершается сегодня. Добыча пушного зверя на территории региона разрешена до 28 февраля», — сказал он.

В основном охотники стреляли в охотничьих хозяйствах Волоколамского, Дмитровского, Егорьевского, Наро-Фоминского, Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского и Серебряно-Прудского городских округов.

В марте они должны будут сдать отчеты. С 1 марта охотинспекторы проведут рейды для борьбы с браконьерами и проследят за соблюдением закона.

За нарушение правил охоты предусмотрены различные виды ответственности, в том числе лишение охотничьего билета. Это может привести к аннулированию разрешения на право ношения и хранения оружия.

Ранее для добычи пернатых запретили применять огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы комбинированного оружия, за исключением спортивной охоты в Подмосковье на глухаря, рябчика, тетерева. Также теперь ночные охотники должны надевать одежду со светоотражателями.