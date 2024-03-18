18 марта 2024, 13:45
Оружейная компания в Мытищах разработала новую винтовку для СВО
С начала специальной военной операции Московская оружейная компании начала разработку высокоточного снайперского комплекса BespokeGun Raptor 338 LM. В итоге удалось получить точную, стабильную винтовку с хорошим запасом прочности.
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая встретилась с представителями Московской оружейной компании, чтобы обсудить помощь бойцам в зоне специальной военной операции.
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Главное производство компании расположено в Мытищах. За более чем 10 лет работы специалисты создали 17 моделей винтовок.
Недавно компания выпустила новый снайперский комплекс Raptor для специальной военной операции. Он уже показал себя в боевых условиях. В месяц компания выпускает до 30 таких винтовок.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вертолетная эскадрилья, базирующаяся в регионе, совершила более пяти тысяч боевых вылетов в зону СВО.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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