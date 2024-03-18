Подмосковье 18 марта 2024, 13:45 Оружейная компания в Мытищах разработала новую винтовку для СВО пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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С начала специальной военной операции Московская оружейная компании начала разработку высокоточного снайперского комплекса BespokeGun Raptor 338 LM. В итоге удалось получить точную, стабильную винтовку с хорошим запасом прочности.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая встретилась с представителями Московской оружейной компании, чтобы обсудить помощь бойцам в зоне специальной военной операции.

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Главное производство компании расположено в Мытищах. За более чем 10 лет работы специалисты создали 17 моделей винтовок.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Недавно компания выпустила новый снайперский комплекс Raptor для специальной военной операции. Он уже показал себя в боевых условиях. В месяц компания выпускает до 30 таких винтовок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вертолетная эскадрилья, базирующаяся в регионе, совершила более пяти тысяч боевых вылетов в зону СВО.

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