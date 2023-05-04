Подмосковье 04 мая 2023, 12:50 Оркестр Федеральной таможенной службы выступил в аэропорту Домодедово в преддверии 9 Мая фото — Н. Надточая

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В преддверии Дня Победы оркестр Федеральной таможенной службы под руководством Константина Алексеева выступил в аэропорту Домодедово. Зрители услышали композиции Булата Окуджавы, Михаила Ножкина, Давида Тухманова, Юрия Антонова и других известных композиторов.

«Все, кто сегодня в аэропорту, от музыкантов оркестра Федеральной таможенной службы получили прекрасный музыкальный подарок. Исполнены песни военных лет, а также песни о жизни, счастье и любви», — сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Алексей Артеменко.

Перед сотрудниками аэропорта и пассажирами выступили кларнет, пять саксофонов, шесть труб, четыре тромбона, ударная группа и двое музыкантов на клавишах, сообщил руководитель оркестра Алексеев.

Коллектив в третий раз выступает в аэропорту Домодедово накануне 9 Мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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