Подмосковье 10 апреля 2023, 04:30 Оркестр дивизии сыграл любимые песни для 99-летнего ветерана ВОВ в Наро-Фоминске Лилия Закирова

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Военный оркестр 15-го гвардейского Шавлинского полка Таманской дивизии исполнил для 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Евгения Евдокимова его любимые композиции. Мероприятие состоялось в день рождения пожилого мужчины у его подъезда в поселке Калининец в Наро-Фоминске.

В этот день во дворе дома пенсионера звучала «Катюша», которую присутствующие исполнили под аккомпанемент оркестра. Местные казаки поприветствовали «своего» донского казака Евгения Семеновича.

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Евдокимов более 30 лет отдал армии, служил в Закарпатье и на Дальнем Востоке. В его наградном арсенале есть орден Красной Звезды, ордена Отечественной войны первой и второй степеней, медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».

В 1941 году Евгению было 17 лет. После начала войны его вместе с одноклассниками отправили к Дону копать противотанковые рвы. Летом 1942-го мужчину призвали в армию и направили в учебную бригаду на Урал, а оттуда — в Уфимское военное училище.

«В июне 1944 года приехал я под Ивано-Франковск в 237-ю дивизию. Хоть и был я минометчиком, по приказу командования стал пехотинцем. Тогда в Карпатах сильные бои были, наша армия несла крупные потери. Будучи командиром взвода пехоты, первым в атаку шел и за собой всех вел», — рассказал ветеран.

В одном из наступлений его ранило. После восстановления в госпитале Евдокимов отправился в 318-ю горно-стрелковую Новороссийскую дивизию. Война для него закончилась под Прагой.

«В 99-й день рождения мы приехали к Евгению Семеновичу, чтобы поздравить ветерана, пожелать долгих лет жизни. На таких людях держится наша страна, они — пример стойкости и мужества, любви к Родине. Нам есть на кого равняться», — заявил председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

После поздравления именинник с родными отправился на дачу.

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