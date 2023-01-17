Подмосковье 17 января 2023, 13:04 Организаторы крупной свалки в Волоколамске возместят нанесенный почве ущерб

Читать 360tv в

Крупная свалка образовалась на двух участках в Волоколамске в населенных пунктах сельхозназначения. На ней сбрасывали строительные отходы. Виновники возместят нанесенный почве ущерб, заявили в Минэкологии Подмосковья.

Свалку площадью 2,7 километра обнаружили в микрорайоне Волоколамец. На не провели исследование почвы, сообщили в ведомстве. Объем мусора составил почти 1400 кубометров.

Реклама

«В ходе маркшейдерских исследований установлено, что свалка состоит преимущественно из строительных отходов — боя кирпича, бетона и асфальта с включениями полимеров, древесины и природной органики», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.

Реклама

Материалы исследования отправили для возбуждения уголовного дела. Минэкологии рассчитает нанесенный ущерб и потребует виновника возместить его.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».