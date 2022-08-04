Орехово-Зуево победило в конкурсе по благоустройству лесов Подмосковья

Орехово-Зуевское лесничество оказалось на первом месте в конкурсе по благоустройству мест отдыха в лесах Подмосковья. Конкурс проводится для того, чтобы сформировать условия для комфортного пребывания людей в лесах и поощрить работу по облагораживанию в лесном фонде.

«Экспертной комиссией было рассмотрено 29 „претендентов“ из 19 лесничеств Подмосковья. Лесничества сами определяли точки благоустройства и разрабатывали их дизайн. По итогам конкурса лучшим стало лесное место отдыха в Орехово-Зуевском лесничестве», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Филимонов добавил, что конкурс помогает раскрыть таланты лесных специалистов, появляются новые точки притяжения, люди могут открыть для себя неизведанные места. Также у людей формируется более бережное отношение к природе.

На опушках и возле родников есть традиция устанавливать деревянные беседки, лавочки, скульптуры. Это становится важным трендом, в том числе на территории Подмосковья. Благоустроенные места позволяют также снизить количество нарушений пожарной и санитарной безопасности, от чего во многом зависит состояние лесов в регионе.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что второй этап благоустройства лесопарка «Липовая роща» в Одинцове будет завершен к концу сентября.