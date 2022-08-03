Второй этап благоустройства лесопарка «Липовая роща» в Одинцове завершится к концу сентября. Там проложат семь километров велодорожек и откроют пункты проката, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Встретившись с жителями, он отметил, что продолжается большое благоустройство лесопарка — оно началось в прошлом году.

Наша задача, чтобы в каждом городском округе, особенно в таких плотно застроенных и востребованных, как Одинцово, были рекреационные ресурсы: река, лесопарк, пляж и все, что нужно для отдыха на природе Андрей Воробьев.

Здесь уже обустроили прогулочные и беговые дорожки, сделали подсветку экологических троп и беседок, установили деревянные настилы, открыли спортивную зону и детские площадки.

«В планах — семь километров велодорожек, тропиночная сеть, велопрокат, лыжня», — добавил Воробьев.

Это одно из первых девяти мест Подмосковья, которые преобразятся по программе «Парки в лесу». Вместе с тем преобразится набережная «Живописная бухта».

«Здесь же начался большой проект благоустройства набережной, потому что отдых у воды становится все более популярным, особенно если лето жаркое. В этом районе есть Рублевский пляж, но он платный, это не всегда удобно», — отметил глава Подмосковья.

Протяженность набережной «Живописная бухта» — километр. В этом году обустроят первые 300 метров. Рядом с водой появится песчаный пляж, сделают лестничные спуски, озеленение и амфитеатры.