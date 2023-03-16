Подмосковье 16 марта 2023, 10:11 Орден Мужества передали родителям погибшего участника СВО из Егорьевска

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Участник СВО из Егорьевска Николай Тарасов указом президента Российской Федерации был посмертно представлен к государственной награде. Церемония торжественной передачи ордена Мужества родителям погибшего бойца прошла в селе Саввино.

Почтить память героя к мемориалу павшим в Великую Отечественную войну пришли его односельчане, военнослужащие, школьники, юнармейцы и глава городского округа Егорьевск.

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«Вам большое спасибо за сына, и еще раз приношу свои соболезнования. Если какая-то нужна помощь, естественно, всегда рядом», — сказал родителям погибшего бойца глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

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Николая Тарасова мобилизовали прошлой осенью. Он отправился в зону СВО 28 сентября, а 24 ноября погиб вместе с товарищами. У него остались пожилые родители и семилетний сын Матвей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил раненых бойцов СВО в госпитале в Подольске, чтобы поддержать и узнать, в чем они нуждаются. Он поблагодарил врачей военного госпиталя за качественную реабилитацию участников СВО.

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