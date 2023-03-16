16 марта 2023, 10:11
Орден Мужества передали родителям погибшего участника СВО из Егорьевска
Участник СВО из Егорьевска Николай Тарасов указом президента Российской Федерации был посмертно представлен к государственной награде. Церемония торжественной передачи ордена Мужества родителям погибшего бойца прошла в селе Саввино.
Почтить память героя к мемориалу павшим в Великую Отечественную войну пришли его односельчане, военнослужащие, школьники, юнармейцы и глава городского округа Егорьевск.
Реклама
«Вам большое спасибо за сына, и еще раз приношу свои соболезнования. Если какая-то нужна помощь, естественно, всегда рядом», — сказал родителям погибшего бойца глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.
Реклама
Николая Тарасова мобилизовали прошлой осенью. Он отправился в зону СВО 28 сентября, а 24 ноября погиб вместе с товарищами. У него остались пожилые родители и семилетний сын Матвей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил раненых бойцов СВО в госпитале в Подольске, чтобы поддержать и узнать, в чем они нуждаются. Он поблагодарил врачей военного госпиталя за качественную реабилитацию участников СВО.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Егорьевск
Реклама
Реклама