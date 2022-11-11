Подмосковье 11 ноября 2022, 10:30 Опыт Подмосковья в контроле за стройками применили в других регионах

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Цифровые практики Главгосстройнадзора Подмосковья заинтересовали другие регионы. Это Ингушетия, Башкирия, Карачаево-Черкесия, Нижний Новгород, Волгоград и Ямало-Ненецкий АО.

Самым популярным сервисом стал «Онлайн-калькулятор расчета количества проверок при строительном надзоре». Этот опыт уже применили в Воронеже, рассказал глава ведомства Артур Гарибян. В регионе отметили, что калькулятор позволил снизить количество проверок на 15%.

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Главгосстройнадзор представил на платформе «Смартека» пять сервисов. Это онлайн-калькулятор, инструмент для самообследования бизнеса, цифровые паспорта объектов и доступ к ним через дополненную реальность, невидимый надзор и сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности.

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