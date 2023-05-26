Подмосковье 26 мая 2023, 13:02 Опыт Подмосковья по переработке отходов используют в Белоруссии Министерство ЖКХ МО

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Подмосковье поделилось опытом изготовления техногрунта и топлива из отходов с коллегами из Белоруссии. Делегация из Минска побывала на КПО «Нева» и изучила процесс переработки мусора.

На комплексе по переработке отходов «Нева» провели экскурсию для коллег из Белоруссии и подробно рассказали об успехах, которых удалось достичь в области переработки. Особый интерес гостей вызвал цех компостирования, где в закрытых туннелях происходит процесс ускоренного перегнивания органики. Технологию изготовления техногрунта в Минске еще только предстоит внедрить — около столицы планируют построить современный КПО.

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«Сейчас Московская область — один из лидеров в сфере по обращению с отходами, и мы продолжаем делиться своим опытом в развитии инфраструктуры с другими странами», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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