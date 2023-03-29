Подмосковье 29 марта 2023, 00:50 Единый расчетный центр Подмосковья опубликовал график работы передвижного офиса в апреле ЕИРЦ

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МосОблЕИРЦ опубликовал график работы передвижного офиса в марте. Он посетит Солнечногорск, Одинцово, Сергиев Посад, Химки, Богородский и другие округа региона, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский напомнил, что в формате мобильного офиса жители могут решить свои текущие вопросы ЖКУ — передать показания приборов учета, проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета, справку о задолженности или ее отсутствии, произвести безналичную оплату коммунальных услуг.

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В апреле 2023 года мобильный офис будет работать по графику:

6 апреля: г. о. Солнечногорск, рп. Ржавки, стр. 2 (около Администрации), с 10:00 до 15:30;

7 апреля: г. о. Богородский, с. Ямкино, ул. Центральная ус., д. 11А, с 10:00 до 14:00;

7 апреля: г. о. Богородский, с. Ямкино, ул. Центральная ус., д. 11А, с 10:00 до 14:00;

10 апреля: г. о. Одинцовский, п. Вяземы, ул. Городок-17, д. 23, с 10:00 до 15:00;

11 апреля: г. о. Солнечногорск, рп. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 9, с 10:00 до 15:30;

12 апреля: г. о. Сергиево-Посадский, п. НИИРП, с 10:30 до 15:00;

13 апреля: г. о. Сергиево-Посадский, п. Загорские дали, с 10:30 до 15:00;

14 апреля: г. о. Орехово-Зуевский, д. Соболево, д. 7А (около ДК), с 10:30 до 15:00;

17 апреля: г. о. Щелково, п. Загорянский, ул. Оржоникидзе, д. 49, с 10:00 до 15:00;

18 апреля: г. о. Солнечногорск, р. п. Менделеево, ул. Куйбышева, стр. 11, с 10:00 до 15:30;

19 апреля: г. о. Химки, п. Лунево, д. 1, с 10:00 до 15:30;

20 апреля: г. о. Ленинский, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 9:30 до 16:00;

21 апреля: г. о. Орехово-Зуевский, д. Малая Дубна, д. 15А, с 10:30 до 14:00;

24 апреля: г. о. Химки, п. Лунево, д. 1, с 10:00 до 15:30;

25 апреля: г. о. Богородский, п. Воровского, ул. Рабочая, д. 3А, стр. 1, с 10:00 до 15:30;

26 апреля: г. о. Павловский Посад, пер. 1 Мая, д. 7, с 10:30 до 15:00;

27 апреля: г. о. Одинцово, д. Шарапово, д. 19, с 10:00 до 15:30;

28 апреля: г. о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16, с 10:00 до 14:30.

Напомним, через онлайн-сервисы личного кабинета клиента также можно передать показания приборов учета, направить заявление, получить справки и выписки, оплатить счета за ЖКУ и получить «Коммунальный бонус».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в шести городских округах региона модернизируют канализационные системы.

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