22 февраля 2023, 13:36
Оптовый магазин — склад мебели откроется в Химках
Здание магазина-склада в Химках получило заключение о завершении строительства Главгосстройнадзора. Там будут продавать комплектующие для мебели, сообщили в ведомстве.
Магазин-склад откроется в микрорайоне Подрезково.
Реклама
Всего за неделю в Подмосковье возвели одно жилое и пять нежилых зданий. Всего за год в регионе построили 101 склад.
Реклама
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
Строительство
Реклама
Реклама