Подмосковье 22 февраля 2023, 13:36 Оптовый магазин — склад мебели откроется в Химках

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Здание магазина-склада в Химках получило заключение о завершении строительства Главгосстройнадзора. Там будут продавать комплектующие для мебели, сообщили в ведомстве.

Магазин-склад откроется в микрорайоне Подрезково.

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Всего за неделю в Подмосковье возвели одно жилое и пять нежилых зданий. Всего за год в регионе построили 101 склад.

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