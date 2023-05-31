Подмосковье 31 мая 2023, 14:25 Опрос жителей для улучшения работы парков проведут в Солнечногорске

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Пожелания жителей по улучшению работы парков узнают в Солнечногорске. Опрос «Улучшаем парки Подмосковья вместе» будет проходить в местах отдыха и на портале «Добродел» с 1 по 4 июня.

Опрос будет организован совместно с Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области. У горожан узнают, что им нравится в парках и что можно еще добавить.

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Принять участие в опросе можно самостоятельно на портале «Добродел» и с помощью волонтеров. Они будут дежурить каждый день в наиболее оживленных зонах отдыха в Солнечногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 170 тысяч жителей прошли опрос по благоустройству.

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