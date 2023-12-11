Подмосковье 11 декабря 2023, 10:22 Оплату проезда в автобусах по геолокации начали тестировать в Подмосковье Минтранс МО

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Пилотный проект по оплате проезда с помощью геолокации запустили в Московской области. Оценить нововведение уже могут пассажиры «Мострансавто», которые пользуются маршрутом № 478 «Жуковский — метро „Котельники“».

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что для использования новой функции пассажирам нужно включить Bluetooth и открыть приложение «Транспорт Подмосковья». Программа сама определит, в какой автобус и на какой остановке сел человек, по какому маршруту следует. Стоимость билета сформируется автоматически, а после оплаты появится электронный билет, который можно предъявить контролеру.

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Проезд можно оплачивать также по специальному QR-коду в салоне автобусов пилотного маршрута. В мобильном приложении «Транспорт Подмосковья» необходимо нажать кнопку «Оплата», отсканировать QR-код и подтвердить платеж.

По результатам пилотного проекта примут решение о внедрении сервиса на всех маршрутах в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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