Оплатить билет в электричках Подмосковья можно будет картой во время поездки

Оплатить билет в подмосковных электричках можно будет по банковской карте прямо во время поездки. Об этом гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Максим Дьяконов рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Систему уже со следующей недели начнут тестировать на Белорусском направлении. Принимать оплату за билеты по банковской карте в поезде будет кассир-контролер.

«Наша цель — это уход от бумажного билета. Уход от традиционной кассы в сторону онлайн-продаж или безналичных продаж», — заявил глава ЦППК.

Дьяконов напомнил, что весной совместно с Московским метрополитеном на МЦД реализовали проект по оплате банковской картой непосредственно на турникете. По его словам, это дало очень хорошие результаты. За четыре месяца услугой воспользовались около трех миллионов человек.

Ранее сообщалось, что для Московской области закупят новые электрички, которые будут оборудованы зарядками для самокатов. Всего ЦППК закупит более тысячи вагонов и сервисных услуг на 395 миллиардов рублей.