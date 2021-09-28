Электрички с зарядками для самокатов появятся в Подмосковье

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) решила закупить электрички с зарядками для самокатов, которые будут курсировать в Московской области. Об этом сообщил РБК со ссылкой на закупочную документацию и представителей компании.

Всего на закупку более тысячи вагонов электричек и сервисных услуг для них ЦППК планирует потратить 395 миллиардов рублей. В компании решили обновить подвижной состав электропоездов по плану увеличения транспортной работы до 2024 года. Представитель ЦППК уточнил, что электрички приобретут в лизинг, и не стал раскрывать источники финансирования сделки.

«Количество и составность поездов определены согласно планируемому объему пассажиропотока в Московском транспортном узле», — объяснил представитель компании.

Сроки поставок разобьют на три периода: до декабря 2022 года ЦППК получит 25 электропоездов, в следующем году — 37 поездов с вагонами с тремя дверями, а в 2023 году — еще 33 электрички с такими же вагонами. Исполнительный директор ЦППК Иван Конев подчеркнул, что речь идет об электричках с контрактом жизненного цикла.

По данным РБК, больше всего денег уйдет на сервисное обслуживание нового транспорта. Поезда оснастят зарядками для электросамокатов.