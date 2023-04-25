Подмосковье 25 апреля 2023, 11:03 Операцию по удалению тромба успешно провели пациентке с инсультом в Егорьевске

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В региональный сосудистый центр Егорьевской больницы поступила пациента 70 лет. Женщина была без сознания. Обследования выявили у нее тромб, перекрывший артерию головного мозга. Врачи приняли решение о проведении экстренной операции.

Пациентку сразу же подключили к ИВЛ. Медицинское вмешательство осложнялось тем, что женщина весила около 130 килограммов, а избыточный вес создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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«Под рентген-контролем с помощью ангиографа мы провели тромбэкстракцию — малоинвазивную операцию, в ходе которой через небольшой прокол в бедре ввели специальный катетер к сосудам головного мозга и удалили сантиметровый тромб. Операция прошла успешно и заняла около 30 минут», — сообщил руководитель регионального сосудистого центра Фуркат Гафуров.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. Жителям Московской области напоминают, что оптимальным сроком оказания помощи при инсульте являются первые 4-4,5 часа от начала заболевания. Определить болезнь можно по следующим признакам: угол лица опущен вниз, человек не в состоянии произнести свое имя, встать и поднять руку. При данных симптомах необходимо как можно скорее вызвать скорую.

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