Операции по коррекции «косточки» на ступне стали проводить луховицкие врачи

В Луховицкой больнице стали проводить коррекцию деформацию стопы, которую часто называют «косточкой на ноге». Как правило, это наследственное заболевание, однако тесная обувь только провоцирует его. После небольшого вмешательства удается скорректировать форму стопы и сделать ее более узкой.

Врачи отмечают, что к деформации стопы может привести не только неудобная обувь, но и чрезмерная физическая нагрузка. Сначала патология может выглядеть как просто косметический дефект, но потом «косточка на ноге» может вызывать боль. В этом случае важно вовремя провести операцию.

«Суть данных операций заключается в хирургических манипуляциях на лучевых и плюсневых костях и фаланги первого пальца, установки их в правильное положение и фиксации. Тем самым удаляется не только „косточка“, происходит выравнивание первого пальца, ширина стопы значительно сужается», — рассказал заведующий травматологическим отделением Ренат Абдулаев.

По словам специалиста, операция не настолько тяжелая, ходить можно уже в первые сутки после хирургического вмешательства. Однако делать это нужно только в специальной ортопедической обуви. Потом можно переходить и на обычную, главное, чтобы на ней не было каблуков. Отметим, что такие операции в Луховицкой больнице выполняются бесплатно по полису ОМС.

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