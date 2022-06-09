Эндокринолог Михалева рассказала о пользе авокадо в профилактике рака и диабета

Авокадо является крайне полезным продуктом. Оно благоприятно сказывается не только не только на состоянии здоровья, но и на внешности. Таким мнением поделился врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Об этом сообщил INFOX.ru со ссылкой на Inforeactor.

В составе авокадо содержится множество полезных микроэлементов, которые улучшают качество кожи и волос. Кроме того, по мнению специалиста, этот продукт является хорошей профилактикой возникновения рака кишечника.

Михалева подчеркнула, что если употреблять авокадо на регулярной основе, то можно укрепить организм в целом, а также улучшить состояние сосудов и сердца и иммунитета.

Полиненасыщенные жирные кислоты, которые также содержатся в составе авокадо, предотвращают развитие атеросклероза, а также снижают риск хронических воспалений и диабета второго типа.

Кроме того, авокадо богато белком, который выполняет функцию строительного материала в клетках организме. А клетчатка полезна для органов ЖКТ.