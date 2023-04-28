Подмосковье 28 апреля 2023, 15:21 Операторы «РТ-Инвест» вывезли тысячу тонн отходов за один день субботника в Подмосковье РТ-Инвест

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В первый субботник региональные операторы «РТ-Инвест» собрали и вывезли тысячу тонн отходов из населенных пунктов Подмосковья. В этот день дополнительно было установлено 200 контейнеров и бункеров, а также привлечено около 100 машин.

Контейнеры устанавливали по заявкам местных органов власти. Так, в зоне действия Рузского регионального оператора было организовано дополнительно 38 мест приема отходов. Больше всего заявок поступило из Истры — в места проведения субботника привезли 18 контейнеров различной вместимости, а с площадок вывезли 300 тонн отходов.

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В Каширском кластере установили 33 бункера, 13 из которых — в Лыткарине. Всего было вывезено около 350 тонн мусора. Оператор из Сергиева Посада установил 61 контейнер, больше всего — в Пушкино, Дмитрове и Долгопрудном. Всего было собрано 350 тонн.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что в рамках всероссийского субботника все подмосковные региональные операторы вывезли на переработку свыше 6,5 тысячи кубометров отходов.

Ранее Андрей Воробьев назвал прошедший в Подмосковье субботник приоритетной задачей. По словам главы региона, четко выработанный алгоритм работ по уборке территорий остается важным аспектом для региональных сил и властей муниципалитетов.

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