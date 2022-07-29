Опасные тропы вблизи ж/д путей Подмосковья перекроют плотными кустарниками

В Московской области для снижения травматизма на железных дорогах решили новым способом начать ликвидировать «опасные тропы». Как отметили в Минтрансе Подмосковья, теперь с незаконным переходом будут бороться, высаживая труднопроходимые кустарники вдоль путей. Подобные работы будут проведены на выявленных «опасных тропах», где нет возможности установить железобетонные ограждения.

«Порядка 50% смертельных случаев на железной дороге происходит по причине несанкционированного перехода. В местах, где устанавливали ограждения, смертельные случаи не повторялись. Однако на многих участках, где больше всего выламывают металлические ограждения и нет возможности установить железобетонные, принято решение о применении нового способа ликвидации опасных троп — высадке труднопроходимых кустарников», — рассказала заместить председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Работы собираются провести на множестве так называемых «опасных троп» до осени текущего года. В сравнении с 2021, в Подмосковье сразу на 8% возросло количество погибших и травмированных на железной дороге. Чаще всего к этому приводит переход жителей через пути в неположенных местах. Больше всего случаев травматизма с начала года зафиксировано в Люберцах, Раменском и Пушкинском округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах Подмосковья. Новые путепроводы, участки дорог и переходы появятся в девяти городских округах Подмосковья до конца года.