Подмосковье 18 марта 2024, 17:27 Онлайн-урок об измерительном контроле провели для студентов-сварщиков в Подмосковье Министерство образования Московской области

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Преподаватель автомобильно-дорожного колледжа в Бронницах Дмитрий Исаев провел для студентов-слесарей онлайн-урок. Он рассказал о визуальном и измерительном контроле сварных изделий в рамках междисциплинарного курса «Контроль качества сварных соединений».

Онлайн-урок провели для студентов второго курса. Обучающиеся узнали о понятиях визуального и измерительного контроля, а также о процессе его проведения. Преподаватель рассказал студентам о последствиях халатного контроля сварных изделий и показал видеоролик по проведению визуально измерительного контроля.

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