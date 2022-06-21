Онлайн-сервис «Смежник» поможет избежать лесные пожары в Подмосковье

Сервис «Смежник» сможет информировать жителей Подмосковья и предотвращать нарушения правил пожарной безопасности. Им воспользовались уже более 10 тысяч раз.

Министр Правительства области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что сервис поможет узнать, граничит ли земельный участок с лесным фондом, введя его кадастровый номер.

«Во-первых, это поможет избежать лесных пожаров на территории Подмосковья, во-вторых, уберечь владельцев участков от крупных штрафов. Всего за год существования онлайн-сервиса к нему обратились более 10 тысяч раз», — отметил Гордиенко.

Собственники участков, которые граничат с лесом, имеют ряд обязательств. Например, обеспечение очистки территории, примыкающей к лесному фонду на полосе не менее 10 метров. Эта мера необходима для обеспечения безопасности, особенно в пожароопасный сезон.

«Смежник» был разработан «Мособлгеотрест» и Комитетом лесного хозяйства области в прошлом году. Он доступен на Геопортале Подмосковья.