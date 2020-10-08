08 октября 2020, 16:16
Подмосковье введет онлайн-регистрацию на ЕГЭ и ОГЭ в следующем году
В Подмосковье стали создавать сервис для школьников, который позволит им зарегистрироваться на ЕГЭ и ОГЭ онлайн. Он может заработать уже в январе. Это сделает процедуру проще и позволит избежать ошибок.
Уже сегодня электронный формат регистрации разрабатывают и тестируют. Это подчеркнула министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
И если раньше ученики подавали письменные заявления в своих школах, то теперь это можно будет сделать через портал госуслуг, не выходя из домаИрина Каклюгина.
По ее словам, это удобно и сэкономит время. Информация станет автоматически выгружаться в систему для проведения итоговой аттестации.
Область поднялась на семь позиций в международном рейтинге качества образования PISA. И теперь школы Московской области входят в топ-20 лучших в мире.