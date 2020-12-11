Ученые из 4 стран стали участниками онлайн-конференции МГОУ по правам человека
Они обсудили несколько актуальных тем. Среди них, например, права нового поколения и их защита, принципы цифрового развития государства и общества.
С приветственным словом выступили заведующая отделом правоведения ИНИОН РАН Елена Алферова, декан юридического факультета МГОУ Эльвира Надысева и заведующий лабораторией проблем развития современного права в МГОУ Сергей Глотов.
С докладом «Права человека в условиях цифрового развития: модели конституционного компромисса» выступила руководитель научного направления конституционно-правовых исследований Центра исследований проблем правосудия РГУП Ирина Умнова-Конюхова.
Круглый стол организовали отдел правоведения ИНИОН РАН, МГОУ, международный фонд «Дорога мира», Французский центр культуры и познания, а также представительство Ассоциации юристов Вьетнама в Москве.