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    11 декабря 2020, 18:15

    Ученые из 4 стран стали участниками онлайн-конференции МГОУ по правам человека

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    Московский государственный областной университет провел в онлайн-формате международный научный круглый стол «Конституционные права человека и цифровое развитие». Участниками стали около ста человек. В их число вошли ученые и практики, представившие 15 учреждений России, Франции, Вьетнама, Белоруссии.
    Ученые из 4 стран стали участниками онлайн-конференции МГОУ по правам человека | Изображение 1

    Они обсудили несколько актуальных тем. Среди них, например, права нового поколения и их защита, принципы цифрового развития государства и общества.

    С приветственным словом выступили заведующая отделом правоведения ИНИОН РАН Елена Алферова, декан юридического факультета МГОУ Эльвира Надысева и заведующий лабораторией проблем развития современного права в МГОУ Сергей Глотов.

    Ученые из 4 стран стали участниками онлайн-конференции МГОУ по правам человека | Изображение 2

    С докладом «Права человека в условиях цифрового развития: модели конституционного компромисса» выступила руководитель научного направления конституционно-правовых исследований Центра исследований проблем правосудия РГУП Ирина Умнова-Конюхова.

    Круглый стол организовали отдел правоведения ИНИОН РАН, МГОУ, международный фонд «Дорога мира», Французский центр культуры и познания, а также представительство Ассоциации юристов Вьетнама в Москве.