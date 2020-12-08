МГОУ начнет готовить дизайнеров построек и ландшафта с 2021 года

Абитуриенты Московского государственного областного университета смогут выбрать для учебы новый профиль «Коммуникационная среда». В 2021 году студенты начнут разрабатывать дизайн помещений и ландшафтов.

Их ждут выезды на объекты, замеры, создание своих проектов, а после — 3D-визуализация. Об этом рассказал заместитель декана факультета изобразительного искусства и народных ремесел в МГОУ Алексей Моисеев.

И в итоге ребята выходят на реализуемые в том числе в Подмосковье проекты художественных, музыкальных или общеобразовательных школ, парков, мемориальных зон Алексей Моисеев.

Всего на факультете девять профилей и четыре направления. На каждом курсе учатся одаренные студенты. Например, некоторые из них не раз представляли свои работы на показах в Доме моды Вячеслава Зайцева. Они получали от кутюрье высокие оценки. А среди преподавателей есть сама ученица мэтра моды — Марина Галкина.

В одной из мастерских МГОУ, например, берегут добрые русские традиции. Там хранятся деревянные столы, сундуки, посуда. Они становятся ярче благодаря всевозможным видам росписи — от северной до нижегородской. Предметы старины украшают сами студенты.

«Здесь представлены художественная керамика, ткани, куклы — есть вся многогранность традиционного русского искусства», — сказал декан факультета изобразительного искусства и народных ремесел Павел Чистов.

Познакомиться с новыми программами абитуриенты смогут на Дне открытых дверей. Он пройдет для всех желающих онлайн.

Из-за пандемии COVID-19 обучение временно проводят онлайн — это важно для безопасности учеников и педагогов. На факультете занимаются около 600 человек. Это будущие художники, учителя, дизайнеры и модельеры. А с 2021 года появятся еще и дизайнеры социально-информационных пространств.

Трансляция Дня открытых дверей на YouTube стартует 19 декабря в 11:00. Ссылка доступна на сайте МГОУ, в разделе «Абитуриенту».