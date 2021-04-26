Онлайн и без проволочек. Жителям Подмосковья упростят получение президентских выплат

Выплаты, назначенные президентом, в Подмосковье должны проводиться быстро и максимально удобно для жителей региона. Денежные средства будут переводить онлайн. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

Он напомнил, что на прошлой неделе президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства затронул тему выплат школьникам, многодетным семьям, а также людям, нуждающимся в помощи и заботе. По словам Воробьева, эта социальная повестка напрямую касается Подмосковья.

«Все должны получать поддержку, выплаты. Причем акцент был сделан на том, чтобы это было максимально удобно и максимально оцифровано. Чтобы базы, которые существуют, могли без каких-либо проволочек, задержек позволять человеку, заполнившему необходимую анкету, получать выплаты», — сказал он.

По предложению Путина семьям школьников в этом году единовременно выплатят по 10 тысяч рублей. Это касается и тех родителей, чьи дети только пойдут в первый класс.