Россиянам рассказали, как получить «путинскую» выплату на школьников

Чтобы получить выплаты на детей школьного возраста, которую сегодня анонсировал президент Владимир Путин, достаточно подать заявление любым удобным способом — это можно сделать как в МФЦ, так и онлайн. Остальную работу берет на себя государство.

Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что заявление можно подать в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР или органах соцзащиты. Кроме того, это можно сделать онлайн.

Речь идет о единовременной выплате для детей школьного возраста в размере 10 тысяч рублей. Родители школьников смогут получить ее на каждого ребенка — деньги перечислят середине августа. Выплата положена также будущим первоклашкам — тем, кто пойдет в первый класс в этом году.

Эту меру поддержки предложил президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. Он подчеркнул, что в период пандемии государство направило усилия на поддержку граждан.

Кроме того, новые выплаты введут для беременных женщин в трудной жизненной ситуации. Деньги получат будущие мамы, которые встанут на учет в клиники на ранних сроках. В среднем по стране размер выплаты составит 6350 рублей в месяц.