Онкологический диспансер в Балашихе получил новое оборудование

Оборудование обновили в онкологическом диспансере Балашихи. Там установили 11 приборов, которые помогут выполнять даже самые сложные исследования.

В Балашихе работает Московский областной онкодиспансер. Он получил 11 эндоскопических стоек экспертного класса.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, в учреждении открыли два дополнительных эндоскопических кабинета.

Новые стойки будут применять для проведения исследований пациентам, в том числе детям, а также для забора биопсии Светлана Стригункова.

Для детей предусмотрели уже отдельный смотровой кабинет. Раньше исследования юным пациентам проводили вместе со взрослыми.

Врачи могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга». Ее инициатором стал губернатор региона Андрей Воробьев.