Подмосковье 23 декабря 2022, 13:47 Онкологи начали проводить телемедицинские консультации в Подмосковье

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Консультации онколога через телемедицинские технологии стали доступны в Подмосковье. Специалисты могут рассказать о результатах анализов, продлить больничный лист или выписать электронный рецепт на льготное лекарство.

«Развитие телемедицины дает возможность получить медицинские услуги, не выходя из дома. Пациенты с онкологическими заболеваниями смогут поговорить со специалистом, узнать о результатах анализов или продлить рецепт на лекарство», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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22 декабря губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что Подмосковье получило поддержку президента России для строительства детского госпиталя в Красногорске. Современный объект с ультраоборудованием планируется сдать досрочно - через год с половиной.

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