Подмосковье 23 марта 2023, 12:15 Онкохирурги Балашихи удалили со спины женщины опухоль размером 35 сантиметров

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Врачи Московского областного онкодиспансера в Балашихе удалили со спины 63-летней женщины опухоль. Новообразование достигло 35 сантиметров.

Пациентка рассказала, что опухоль появилась два года назад. Сначала она не беспокоила женщину. Однако позже новообразование начало расти и кровоточить. После этого местная жительница обратилась к врачу.

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В итоге специалисты выявили у пациентки рак кожи левой лопатки.

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«На поверхности образования наблюдались участки с язвами и некротическими тканями. Хирургическим путем мы произвели удаление гигантской опухоли размером 35 сантиметров», — сообщил заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи Владимир Курчаткин.

Хирурги провели кожную пластику и наложили швы. Частичку образования направили на гистологию. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали. После получения результатов исследования специалисты составят тактику лечения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году поликлиники области получат 39 новых машин скорой помощи.

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