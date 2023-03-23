23 марта 2023, 12:15
Онкохирурги Балашихи удалили со спины женщины опухоль размером 35 сантиметров
Врачи Московского областного онкодиспансера в Балашихе удалили со спины 63-летней женщины опухоль. Новообразование достигло 35 сантиметров.
Пациентка рассказала, что опухоль появилась два года назад. Сначала она не беспокоила женщину. Однако позже новообразование начало расти и кровоточить. После этого местная жительница обратилась к врачу.
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В итоге специалисты выявили у пациентки рак кожи левой лопатки.
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«На поверхности образования наблюдались участки с язвами и некротическими тканями. Хирургическим путем мы произвели удаление гигантской опухоли размером 35 сантиметров», — сообщил заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи Владимир Курчаткин.
Хирурги провели кожную пластику и наложили швы. Частичку образования направили на гистологию. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали. После получения результатов исследования специалисты составят тактику лечения.
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Врачи
Балашиха
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