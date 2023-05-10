Подмосковье 10 мая 2023, 04:27 Уличная выставка ко Дню Победы открылась в Наро-Фоминске Анна Тюрюмина

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Уличная выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны открылась в городском округе Наро-Фоминск. Проект организовала центральная школа искусств «Гармония» совместно с поисковым отрядом «Бумеранг-ДОСААФ».

На торжественной церемонии открытия выставки духовой оркестр исполнил композицию «День Победы». Символическую красную ленту перерезали бывшие ученики «Гармонии» Федор Пущин и Анна Костецкая.

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«Пешеходная улица находится в шаге от нашей школы, поэтому с момента её открытия мы с удовольствием организуем здесь уличные выставки, демонстрируя работы наших выпускников и учеников. Но накануне Дня Победы захотелось рассказать о тех героях, которые сражались за Родину именно здесь, под Наро-Фоминском. И я озвучила идею Федору. Он как руководитель поискового отряда „загорелся“ и подготовил уникальный материал», — рассказала директор школы искусств Вера Демидова.

Всего на выставке представлены 20 стендов, где описаны годы жизни солдат, фотографии и известные факты о боевых действиях, где принимали участие воины. Ознакомиться с работами жители и гости города могут в свободном доступе.

«Мы хотели рассказать о том, что герои той войны — самые простые ребята и девчата. Не все они совершили героические подвиги. Но каждый из них — герой для нас!» — отметил один из организаторов проектов Федор Пущин.

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