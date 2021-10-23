«Они говорили: давайте кошку тоже возьмем». Олег Сирота с детьми принял участие в переписи

Подмосковный сыровар Олег Сирота принял участие во Всероссийской переписи населения. Он пришел на переписной участок вместе с детьми, которые предлагали ему взять с собой кошку, ведь она тоже живет с ними. Об этом он рассказал «360».

Сыровар объяснил, почему перепись — это большое событие как для всего государства, так и для его семьи. Сирота пришел на участок вместе с супругой и четырьмя детьми. Им было очень интересно принять в ней участие и посмотреть, как все происходит.

«Каждая перепись — это историческое событие. В нашей стране проводятся сотни лет. Они проводились тысячи лет назад во всем мире, еще начиная с Римской империи. И мы детям постоянно рассказываем, что вот была перепись, когда родился Иисус Христос, его родители приезжали на перепись», — рассказал фермер.

Сирота отметил, что они могли переписаться и через портал госуслуг, но решили приехать всей семьей на участок, чтобы у детей осталась память о том, что они в этом участвовали.

Он признался, что с детьми пришлось долго спорить из-за кошки, которую они тоже хотели переписать.

«Они говорили: а давайте кошку тоже возьмем, чтобы ее переписали. Она же с нами живет? С нами. Я им объяснял, что наша кошка попала в сельскохозяйственную перепись. Мы же не привезли сюда всех наших коз и коров», — поведал он.

Перепись — очень важное событие и для государства, потому что власть на всех уровнях должна знать, сколько людей живет в стране, в каких городах, деревнях, чем они занимаются. Это нужно для того, чтобы потом более эффективно и правильно строить школы и детские сады, запускать транспорт, строить дороги, объяснил Сирота.

«Перепись — это одно из самых важных событий в этом году», — подчеркнул он.

Все меры защиты на участке соблюдаются. Людям раздают маски и следят за тем, чтобы их правильно носили.

«Конечно, мы все уже вакцинированы, уже все переболели, но цифры действительно угрожающие. Поэтому мы должны все соблюдать режим, опять к нему возвращаться и немножко потерпеть», — сказал Сирота.

Ранее о своем участии в переписи «360» рассказала глава совета по правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич. Она прошла ее онлайн.