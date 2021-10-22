«Важнейшее мероприятие». Глава подмосковного СПЧ приняла участие в переписи населения

Председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич приняла участие во Всероссийской переписи населения. Она объяснила «360», что это очень важное мероприятие, а сама процедура максимально безопасна.

Юденич сообщила, что решила принять участие в переписи онлайн. Она заполнила анкету на портале госуслуг и получила QR-код. Чтобы его подтвердить, она пришла на ближайший переписной участок, который находится буквально в двух шагах от дома.

«Я могла этого не делать, переписчик пришел бы ко мне домой, и точно так же бы мы с ним пообщались в течение пяти минут», — отметила правозащитник.

Юденич заявила, что для нее очень важно, чтобы процедура переписи была безопасной.

«Пройдя пошагово все сама, я вижу, что это в общем безопасно. Общение сведено к минимуму с людьми, дистанции везде соблюдаются, масочный режим соблюдается. И в общем можно не выходить из дома, чтобы принять участие в переписи», — сказала она.

Юденич объяснила, что проведение переписи очень важно, поскольку государство не может принимать какие-то серьезные решения по любым вопросам своей деятельности, если оно не понимает досконально, сколько людей живет в стране, кто они, сколько им лет, где они живут, чем занимаются и какие у них потребности.

«Важнейшее мероприятие. Сейчас, в условиях пандемии, когда медицина у нас на первом месте, для организации медицинской помощи очень важно понимать, для кого ее организовывать. Поэтому очень важное мероприятие и, главное, безопасное», — заявила Юденич.

Журналистка и телеведущая Гузель Камаева ранее также приняла участие в переписи.